На площади Вабадузе пройдет бесплатный концерт в честь Дня Европы

Завтра, 9 мая, в центре Таллинна будут отмечать День Европы, кульминацией которого станет вечерний концерт на площади Вабадузе.
Открытие Дня Европы ознаменует в 15:00 звучащая на колоколах церкви Яани "Ода к радости", перед которой на площади Вабадузе выступит со вступительной речью мэр Таллинна Михаил Кылварт.
После этого дадут старт предназначенной для школьников "паспортной игре", в ходе которой нужно собрать печати институтов Евросоюза, посольств, городских и государственных учреждений. В призовом фонде "паспортной игры" поездка классом в Брюссель, и в индивидуальном зачете будет разыграно пять купонов на сумму 400 евро для организации поездки в Европу.
В 18:00 на площади Вабадузе выступит с речью президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, за которой последует одна из речей победителей президентского конкурса речи "Напиши Эстонии".
Дискуссию первых номеров партий на выборах в Европарламент в формате передачи "Путешествие вокруг Эстонии" под руководством Иво Линна можно будет посмотреть в 18:15.
В течение дня выступят Сисси и ансамбль "Юрьяк" из Румынии, и день завершит начинающийся в 19:15 большой концерт с Иво Линна, Антии Каммисте, "Супернова" и Уку Сувисте.
Ведущие дня — Пирет Ярвис-Мильдер и Николай Бенцлер.