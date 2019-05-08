На площади Вабадузе пройдет бесплатный концерт в честь Дня Европы

Открытие Дня Европы ознаменует в 15:00 звучащая на колоколах церкви Яани "Ода к радости", перед которой на площади Вабадузе выступит со вступительной речью мэр Таллинна Михаил Кылварт.

После этого дадут старт предназначенной для школьников "паспортной игре", в ходе которой нужно собрать печати институтов Евросоюза, посольств, городских и государственных учреждений. В призовом фонде "паспортной игры" поездка классом в Брюссель, и в индивидуальном зачете будет разыграно пять купонов на сумму 400 евро для организации поездки в Европу.

В 18:00 на площади Вабадузе выступит с речью президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, за которой последует одна из речей победителей президентского конкурса речи "Напиши Эстонии".

Дискуссию первых номеров партий на выборах в Европарламент в формате передачи "Путешествие вокруг Эстонии" под руководством Иво Линна можно будет посмотреть в 18:15.