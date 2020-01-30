30.01.2020, 20:32

На европейских соревнованиях переводчиков среди эстонских учеников победила девочка из Тарту


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kirjandi kirjutamine
kirjandi kirjutamineFoto: Andres Putting

Еврокомиссия объявила 28 победителей соревнований переводчиков среди средних школ Juvenes Translatores. Среди эстонских учеников лучшей стала Изабель Мыйстус, ученица 11 класса Гимназии Мийны Хярма. Текст, принесший ей победу, она переводила с немецкого языка.

"Раньше я никогда подобным образом не переводила ни один текст, и поэтому уж точно не была готова к тому, что могу выиграть", — призналась Изабель. Девочке нравятся гуманитарные науки, а кроме английского и немецкого она также изучает испанский язык.

Лучшие юные переводчики из каждой страны ЕС весной отправятся в Брюссель, где им вручат награду и они смогут познакомиться с профессиональными переводчиками Европейской комисси.

Темой проходящих в 13 раз соревнований стала возможность молодежи представить будущее Европы. Переводчики Еврокомиссии выбрали победителей среди 3116 участников из различных европейских школ. В этом году конкурс впервые в полной мере проходил онлайн.

Жюри также отметил еще 11 учеников из Эстонии, чти работы были очень хорошими: Хелене Веэбел, Ян Оскар Кыйв, Роберта Клэр Бюлер и Миа Марта Руус из Таллиннского французского лицея, Керли Тедер из Йыхвиской гимназии, Янелийс Вахтмяэ и Энели Малтсар из Раплаской гимназии, Андреас Корьяс и Каролийна Курвитс из Таллиннской Ныммеской гимназии, Оливер Мыттус и Лийза Окс из Тартуской гимназии Мийны Хярма.

Цель соревнований Juvenes Translatores — продвигать изучение языков и дать молодежи представление о работе переводчика. В нем могут принимать участие 17-летние ученики гимназий по всему Евросоюзу.

В Европейском союзе сейчас насчитывается 24 официальных языка.

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