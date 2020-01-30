На европейских соревнованиях переводчиков среди эстонских учеников победила девочка из Тарту

"Раньше я никогда подобным образом не переводила ни один текст, и поэтому уж точно не была готова к тому, что могу выиграть", — призналась Изабель. Девочке нравятся гуманитарные науки, а кроме английского и немецкого она также изучает испанский язык.

Лучшие юные переводчики из каждой страны ЕС весной отправятся в Брюссель, где им вручат награду и они смогут познакомиться с профессиональными переводчиками Европейской комисси.

Темой проходящих в 13 раз соревнований стала возможность молодежи представить будущее Европы. Переводчики Еврокомиссии выбрали победителей среди 3116 участников из различных европейских школ. В этом году конкурс впервые в полной мере проходил онлайн.

Жюри также отметил еще 11 учеников из Эстонии, чти работы были очень хорошими: Хелене Веэбел, Ян Оскар Кыйв, Роберта Клэр Бюлер и Миа Марта Руус из Таллиннского французского лицея, Керли Тедер из Йыхвиской гимназии, Янелийс Вахтмяэ и Энели Малтсар из Раплаской гимназии, Андреас Корьяс и Каролийна Курвитс из Таллиннской Ныммеской гимназии, Оливер Мыттус и Лийза Окс из Тартуской гимназии Мийны Хярма.