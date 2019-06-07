Министры стран ЕС договорились ужесточить правила депортации беженцев

Эта мера призвана предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС. В качестве крайней мере предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну". Эти планы должны быть утверждены Европарламентом.

В настоящее время попытки депортировать отвергнутых соискателей убежища часто оканчиваются неудачей из-за отсутствия у беженцев документов страны происхождения, невозможности установить гражданство мигрантов или несогласия страны происхождения на их реадмиссию.



По решению глав МВД стран ЕС, основанием для помещения беженца в депортационную тюрьму может стать угроза бегства или попытки мигранта предотвратить его выдворение. Еще одним основанием впредь будет "угроза для общественного порядка, общественной или национальной безопасности".



Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять 6 месяцев и в исключительных случаях может быть продлен до года. Несовершеннолетние или семьи с несовершеннолетними детьми будут помещаться в депортационные тюрьмы лишь в случае крайней необходимости.