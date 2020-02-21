Малые предприятия стран Балтии при помощи средств ЕС получили больше возможностей для развития

Залог кредитов, размер которых не должен превышать 25 000 евро, финансируется программой трудовой занятости и социальной инновации ЕС. Расположенная в Литве фирма Noviti Finance, специализирующаяся на выдаче кредитов, использует предоставленный ей залог для поддержки микропредприятий во всех странах Балтии.

По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, объем договора составляет 10 млн евро. Размер одного кредита — до 25 000 евро. Кредит выдается малым фирмам, в которых не более 9 работников. Годовой оборот коммерческого объединения не должен превышать 2 млн евро. Срок возврата — до 24 месяцев.

Директор Noviti Finance Линас Армалис отметил, что благодаря заключенному договору, теперь финансирование будет доступно большему количеству малых предприятия на более льготных условиях и с более низкими процентами. В большинстве случаев можно будет обойтись даже без залога или личного поручительства. Предприятия смогут направить полученные средства на увеличение оборотного капитала или развитие деятельности.

О кредите предприятия могут ходатайствовать на сайте Noviti Finance.