17.10.2019, 14:08

Лондон и Брюссель пришли к соглашению по Brexit

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Deutsche Welle
EST
Rahvahääletus Londonis
Foto: Andres Putting

Перед самым началом саммита Евросоюза Великобритания и ЕС достигли прорыва на переговорах о порядке и условиях Brexit. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем микроблоге в Twitter в четверг, 17 октября.

"Там, где есть воля, есть и сделка, и мы ее получили! Это справедливый и сбалансированный договор для ЕС и Соединенного Королевства и свидетельство нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую саммиту Евросоюза одобрить этот документ", - написал Юнкер.

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Британский премьер Борис Джонсон подтвердил эту информацию и призвал парламент поддержать документ, сообщило агентство РИА Новости.

"Мы достигли отличного нового соглашения <...>. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросам, такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология", — прокомментировал он в Twitter.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению. Основным камнем преткновения стал вопрос об ирландской границе.

В четверг стартовал саммит глав государств Евросоюза, где ключевой темой обсуждения должен стать Brexit.

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