Лондон и Брюссель пришли к соглашению по Brexit

Перед самым началом саммита Евросоюза Великобритания и ЕС достигли прорыва на переговорах о порядке и условиях Brexit. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем микроблоге в Twitter в четверг, 17 октября.
"Там, где есть воля, есть и сделка, и мы ее получили! Это справедливый и сбалансированный договор для ЕС и Соединенного Королевства и свидетельство нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую саммиту Евросоюза одобрить этот документ", - написал Юнкер.
.
Британский премьер Борис Джонсон подтвердил эту информацию и призвал парламент поддержать документ, сообщило агентство РИА Новости.
"Мы достигли отличного нового соглашения <...>. Теперь парламент должен обеспечить в субботу Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросам, такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология", — прокомментировал он в Twitter.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению. Основным камнем преткновения стал вопрос об ирландской границе.
В четверг стартовал саммит глав государств Евросоюза, где ключевой темой обсуждения должен стать Brexit.
У Дороги жизни в Ленобласти появится дублёр
В Пензе 15 педагогам дадут денежные поощрения
Стало известно, на чем попался убийца саратовской девочки
Турист дошел пешком до аэропорта Барселоны и умер