Лидеры ЕС приняли декларацию о защите единой Европы

Участники неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза приняли в четверг, 9 мая, в румынском Сибиу программную декларацию с перечислением 10 основных положений, приверженность которым демонстрируют все 27 стран европейского сообщества.

Как пояснили политики, документ обнародован в преддверии юбилейных выборов в Европарламент — впервые европейцы избрали членов этого законодательного органа ЕС ровно 40 лет назад.

Среди обязательств, которые берут на себя страны Евросоюза, — защита единой Европы, а также готовность играть роль "ответственного мирового лидера" и отстаивать демократию и верховенство закона.

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Декларация Сибиу принята на фоне неопределенности с "Брекзитом", отложенным до 31 октября. Участники неформальной встречи обсуждают предстоящую смену руководства институтов сообщества, выборы в Европарламент, стратегию развития ЕС на период до 2024 года, а также отказ Ирана от части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы должны быть инновационными, сильными и едиными. За это мы и будем сегодня выступать", — подчеркнула на открытии саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).