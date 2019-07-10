10.07.2019, 21:47

”Кремль не прощает слабостей”. Кандидат в председатели Еврокомиссии призвала вести диалог с Москвой с позиции силы

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Deutsche Welle
EST
Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen külastab Ämari baasi
Ursula von der LeyenFoto: Karli Saul

Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы". Об этом кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте в среду, 10 июля. По ее словам, "Кремль не прощает слабостей".

Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Помимо российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем.

Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

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Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу.

Среди прочего, ЕС следует бороться с "жестокой системой" контрабанды людей, отметила министр. По ее словам, планы по расширению численности персонала европейской пограничной службы Frontex до 10 тысяч человек следует реализовать не к 2027 году, а "гораздо раньше".

Страны ЕС 2 июля официально выдвинули Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. За кандидатуру министра обороны ФРГ проголосовали 27 участников саммита ЕС — все кроме канцлера Германии Ангелы Меркель. Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

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