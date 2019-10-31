31.10.2019, 19:30

Комиссия предлагает финансово поддержать рыбаков, затронутых запретом на вылов трески на востоке Балтийского моря

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Kalapüük Hiiumaal
Foto on illustreerivFoto: Rauno Volmar

Сегодня Еврокомиссия приняла предложение, согласно которому из Европейского фонда морского дела и рыболовства будут выделены средства рыбакам, на которых отразится запрет на вылов трески в восточной части Балтийского моря, с целью вывести их рыболовные суда из эксплуатации, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Еврокомиссар по окружающей среде, рыболовству и морским делам Кармену Велла сказал: ”Ситуация с запасами трески в восточной части Балтийского моря крайне критическая: по заверению ученых, из-за давления окружающей среды мы теряем в три рада больше рыбы, чем из-за рыбной ловли. Ни где в Европе такой ситуации нет. Представленное сегодня предложение призвано это изменить: создать условия, которые помогут восстановить запасы трески, поддерживая при этом местные сообщества, которые зависят от этих запасов. И рыба, и рыбаки Балтийского моря заслуживают будущего”.

Восточная балтийская треска является одной из основных отраслей рыболовства в Балтийском море, но запасы находятся в крайне плачевном состоянии. На заседании 14-15 октября министры соответствующей отрасли договорились о том, что в 2020 году возможности рыбной ловли будут сведены практически к нулю. Несмотря на необходимость этого шага с точки зрения восстановления запасов, комиссия признает, что это означает и масштабные и неизбежные экономические трудности для флотов и сообществ, которые этим занимаются. Сегодняшнее предложение призвано облегчить экономическое влияние запрета на вылов и предоставить рыбакам финансовую помощь.

Затронутые запретом страны-участницы получат возможность при определенных условиях использовать часть своих непораченных средств фонда на поддержку владельцев судов, которые желают вывести из постоянной эксплуатации суда, используемые для ловли трески в восточной части Балтийского моря.

Кроме того, комиссия предлагает, принимая во внимание исключительно нестабильную ситуацию с экосистемой Балтийского моря, усилить контроль и сбор данных в регионе, даже по окончании срока действия запрета. Начиная с 2020 года суда, занимающиеся выловом трески в восточной части Балтийского моря, должны быть снабжены системой мониторинга. Кроме того, на борту как минимум 20% судов должны находиться наблюдатели.

Экосистема Балтийского моря на протяжении десятилетий находилась в нестабильном состоянии. В 2019 году ученые заявили, что условия окружающей среды оказывают на треску восточной части Балтийского моря намного более существенное влияние, чем было принято считать ранее. Восстановление запасов произойдет не ранее 2024 года даже в случае, если вылов будет полностью прекращен. В связи с этим в июле 2019 года комиссия приняла первые экстренные меры, которыми запретила вылов трески в регионе до конца года. 14-15 октября совет решил ввести ограничения и на 2020 год, уменьшив квоты на 92% и разрешив только прилов. На этом же заседании страны Балтии одобрили экологическую политику по восстановления экосистемы Балтийского моря.

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