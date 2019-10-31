Комиссия предлагает финансово поддержать рыбаков, затронутых запретом на вылов трески на востоке Балтийского моря

Еврокомиссар по окружающей среде, рыболовству и морским делам Кармену Велла сказал: ”Ситуация с запасами трески в восточной части Балтийского моря крайне критическая: по заверению ученых, из-за давления окружающей среды мы теряем в три рада больше рыбы, чем из-за рыбной ловли. Ни где в Европе такой ситуации нет. Представленное сегодня предложение призвано это изменить: создать условия, которые помогут восстановить запасы трески, поддерживая при этом местные сообщества, которые зависят от этих запасов. И рыба, и рыбаки Балтийского моря заслуживают будущего”.

Восточная балтийская треска является одной из основных отраслей рыболовства в Балтийском море, но запасы находятся в крайне плачевном состоянии. На заседании 14-15 октября министры соответствующей отрасли договорились о том, что в 2020 году возможности рыбной ловли будут сведены практически к нулю. Несмотря на необходимость этого шага с точки зрения восстановления запасов, комиссия признает, что это означает и масштабные и неизбежные экономические трудности для флотов и сообществ, которые этим занимаются. Сегодняшнее предложение призвано облегчить экономическое влияние запрета на вылов и предоставить рыбакам финансовую помощь.

Затронутые запретом страны-участницы получат возможность при определенных условиях использовать часть своих непораченных средств фонда на поддержку владельцев судов, которые желают вывести из постоянной эксплуатации суда, используемые для ловли трески в восточной части Балтийского моря.