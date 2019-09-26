Кого назначили первым генеральным прокурором Евросоюза?
Еврокомиссия выражает радость относительно договоренности назначить первым генеральным прокурором Евросоюза Лауру Кодруцу Кёвеши.
Еврокомиссия выражает радость относительно договоренности назначить первым генеральным прокурором Евросоюза Лауру Кодруцу Кёвеши.
Европарламент и Совет Евросоюза договорились, что первым генеральным прокурором Евросоюза назначат Лауру Кодруцу Кёвеши.
Срок полномочий Кёвеши продлится семь лет, и его нельзя продлить. Ее задача — организовывать работу Европейской прокуратуры: представлять прокуратуру, направлять ее деятельность и заботиться о ее эффективной работе.
Европейская прокуратура — независимая и децентрализованная прокуратура Евросоюза, в компетенции которой расследовать наносящие вред бюджету Евросоюза правонарушения, такие как мошенничества, коррупция или тяжкие трансграничные мошенничества с налогом с оборота, а также предъявлять совершившим их обвинения и привлекать их к ответственности.
Сейчас в основании Европейской прокуратуры участвуют 22 страны ЕС, в том числе Эстония. Европейская прокуратура находится в Люксембурге.
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