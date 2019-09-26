Кого назначили первым генеральным прокурором Евросоюза?

Европарламент и Совет Евросоюза договорились, что первым генеральным прокурором Евросоюза назначат Лауру Кодруцу Кёвеши.

Срок полномочий Кёвеши продлится семь лет, и его нельзя продлить. Ее задача — организовывать работу Европейской прокуратуры: представлять прокуратуру, направлять ее деятельность и заботиться о ее эффективной работе.

Европейская прокуратура — независимая и децентрализованная прокуратура Евросоюза, в компетенции которой расследовать наносящие вред бюджету Евросоюза правонарушения, такие как мошенничества, коррупция или тяжкие трансграничные мошенничества с налогом с оборота, а также предъявлять совершившим их обвинения и привлекать их к ответственности.

Сейчас в основании Европейской прокуратуры участвуют 22 страны ЕС, в том числе Эстония. Европейская прокуратура находится в Люксембурге.