Китай просит у Евросоюза помощи в борьбе с коронавирусом

Китай попросил у Евросоюза помощи с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает информагентство Reuters в субботу, 1 февраля, со ссылкой на заявление китайского правительства.

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился с просьбой об оказании "срочной помощи" к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время телефонного разговора, пишет китайская газета Global Times. По ее информации, просьба адресована одновременно всем странам, входящим в состав ЕС.

В то же время в китайском МИДе резко раскритиковали введение в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. "Это определенно не демонстрация добрых намерений", — заявила представительница ведомства. По ее словам, которые приводит агентство dpa, США подают "плохой пример" другим странам. "Друг познается в беде", — заключила сотрудница МИД, напомнив, что многие государства, в свою очередь, уже предложили Пекину помощь в борьбе с коронавирусом.

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