КАРТА: Более чем 66% мест для купания в Эстонии имеют воду отменного качества! Плохая вода лишь на одном пляже

По сравнению с 2017 годом число мест с "достаточно хорошим" качеством воды выросло с 92,6% до 98,1%. Этот показатель выше среднего по Европе. Число мест для купания с плохим качеством воды сократилось с четырех до одного.
Из 22 831 мест для купания, которые были проверены в прошлом году в 28 странах-членах ЕС, большинство отвечала минимальным требованиям качества воды — 95,4%. В Европе самым строгим требованиям качества воды отвечали 85,1% мест для купания, а в Эстонии — 66,7%.
В 2018 году в ЕС, Албании и Швейцарии лишь 301 (1,3%) место для купания получило отрицательную оценку качества воды.
Требования к пригодной для купания воде указаны в соответствующей директиве ЕС. Интересно, что три страны с самым высоким числом мест для купания с плохим качеством воды одновременно являются одними из самых популярных для летнего отдыха — Италия (89 мест, 1,6%), Франция (54 места, 1,6%) и Испания (50 мест, 2,2%).
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