КАРТА: Более чем 66% мест для купания в Эстонии имеют воду отменного качества! Плохая вода лишь на одном пляже

В Эстонии в 2018 году новые места для купания не открывали, поэтому было оценено качество воды в 54 местах, как и в 2017 году. В 36 из них качество воды очень хорошее, в десяти просто хорошее, в семи достаточное и лишь в одном месте воду оценили как "плохую".

На карте синим отмечены места с оценкой "очень хорошо", голубым — "хорошо", зеленым — "удовлетворительно", а красным — "плохо".

Единственное место, получившее плохую оценку — пляж Раэкюла в Пярнумаа.

В Таллинне наивысшую оценку получили пляжи Харку, Пикакари и Пирита. Воду в Какумяэ оценили просто как хорошую, а на Штромке — как удовлетворительную.

В Ида-Вирумаа наивысшую оценку качества присвоили пляжам Тойла, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.