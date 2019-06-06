06.06.2019, 20:30

КАРТА: Более чем 66% мест для купания в Эстонии имеют воду отменного качества! Плохая вода лишь на одном пляже


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КАРТА: Более чем 66% мест для купания в Эстонии имеют воду отменного качества! Плохая вода лишь на одном пляже
Kuvataõmmis

Согласно последним данным, в прошлом году более 85% мест для купания в Евросоюзе отвечали самым строгим требованиям к качеству воды. Как обстоят дела в Эстонии?

В Эстонии в 2018 году новые места для купания не открывали, поэтому было оценено качество воды в 54 местах, как и в 2017 году. В 36 из них качество воды очень хорошее, в десяти просто хорошее, в семи достаточное и лишь в одном месте воду оценили как "плохую".

На карте синим отмечены места с оценкой "очень хорошо", голубым — "хорошо", зеленым — "удовлетворительно", а красным — "плохо".

Единственное место, получившее плохую оценку — пляж Раэкюла в Пярнумаа.

В Таллинне наивысшую оценку получили пляжи Харку, Пикакари и Пирита. Воду в Какумяэ оценили просто как хорошую, а на Штромке — как удовлетворительную.

В Ида-Вирумаа наивысшую оценку качества присвоили пляжам Тойла, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

По сравнению с 2017 годом число мест с "достаточно хорошим" качеством воды выросло с 92,6% до 98,1%. Этот показатель выше среднего по Европе. Число мест для купания с плохим качеством воды сократилось с четырех до одного.

Из 22 831 мест для купания, которые были проверены в прошлом году в 28 странах-членах ЕС, большинство отвечала минимальным требованиям качества воды — 95,4%. В Европе самым строгим требованиям качества воды отвечали 85,1% мест для купания, а в Эстонии — 66,7%.

В 2018 году в ЕС, Албании и Швейцарии лишь 301 (1,3%) место для купания получило отрицательную оценку качества воды.

Требования к пригодной для купания воде указаны в соответствующей директиве ЕС. Интересно, что три страны с самым высоким числом мест для купания с плохим качеством воды одновременно являются одними из самых популярных для летнего отдыха — Италия (89 мест, 1,6%), Франция (54 места, 1,6%) и Испания (50 мест, 2,2%).

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