Как застольная песня стала гимном Европы
С 23 по 26 мая граждане ЕС выбирают новый Европарламент. DW решил разобраться в том, кому принадлежит авторство гимна Европы.
С 23 по 26 мая граждане ЕС выбирают новый Европарламент. DW решил разобраться в том, кому принадлежит авторство гимна Европы.
Есть просто хорошая музыка, а есть музыка на века. Европа выбрала для себя такую в качестве саундтрека. Девятая симфония Бетховена (если точнее — главная тема финальной части) — это гимн Совета Европы, Европейского Союза, да и в целом Европы. Но как и почему именно эти 16 музыкальных тактов стали европейским символом?
Cимфония номер 9 — последняя симфония Людвига ван Бетховена. Сочинял он ее в течение двух лет. Впервые она была исполнена в Вене в 1824 году. Кстати, сам Бетховен присутствовал на премьере и даже дирижировал оркестром, но слышать музыку не мог — слух он потерял уже задолго до этого.
Последняя часть произведения под названием "Ода к радости" исполняется в сопровождении хора и солистов-вокалистов — симфонию по этой причине еще называют хоральной. В этом немецкий композитор проявил новаторство и проложил путь будущим поколениям коллег по цеху: до него никто другой не использовал в симфониях человеческий голос наряду с инструментами. Но гимном Европы "Ода к радости" стала не поэтому.
Мелодия "Оды к радости" исполнена торжественности и величия, она легко запоминается и узнается. Но решающую роль сыграл текст. Бетховен в финале своей девятой симфонии использовал слова Фридриха Шиллера из оды "К радости" 1785 года. Его вдохновила строфа "Люди — братья меж собой". Это стихотворение Бетховен полюбил еще в молодости, но переложить слова на музыку решился лишь после смерти Шиллера.
Кстати, Бетховен был не единственным, кто хотел сделать из оды "К радости" песню. До него свое музыкальное решение миру предлагали, например, восторженный поклонник Шиллера, меценат Христиан Готфрид Кёрнер, композитор Карл Фридрих Цельтер, а также Франц Шуберт. Бетховен был одним из последних.
Такая популярность и востребованность оды "К радости" обусловлена тем, что она передает дух того времени. В конце XVIII века настроения и идеалы Французской революции (в частности — принципы равенства и братства) распространились и на Германию. Они нашли отклик в душе Шиллера. Ода "К радости" выстроена как застольная песня для круга друзей. Вот отрывок из нее в переводе Израиля Миримского:
"Радость льется по бокалам,
Золотая кровь лозы,
Дарит кротость каннибалам,
Робким силу в час грозы.
Братья, встаньте, — пусть, играя,
Брызжет пена выше звезд!
Выше, чаша круговая!
Духу света этот тост!"
Бетховен, как и Шиллер, был увлечен революционными идеями. Строфа "Люди — братья меж собой" для него была эссенцией гуманизма, своего рода личным кредо. "Конечно, когда Бетховен и Шиллер сочиняли свои произведения, они и думать не могли, что в будущем появится объединение государств на основе демократических ценностей. О братстве и единстве им приходилось лишь мечтать", — отмечает Кристине Зигерт, директор архива в боннском доме-музее Бетховена в интервью радиостанции SWR. Она уверена, что если бы великий Бетховен об этом знал, он не был бы против того, что "Ода к радости" станет гимном Европы.
Кстати, несмотря на то, что музыка была написана к стихотворению, у гимна Европы текста нет. Чтобы никого не обидеть, выбрав тот или иной язык, предпочтение было отдано универсальному языку музыки, поэтому официальной является только инструментальная версия. Есть варианты альтернативного текста, например, на эсперанто, но они официально не признаны.
Совет Европы был основан в 1949 году, но понадобилось почти 20 лет, чтобы определиться с гимном. В 1972 году решили использовать мелодию Бетховена и заказали композитору Герберту фон Караяну три версии: для фортепиано, для духового оркестра и для оркестра симфонического. А в 1985 году "Ода к радости" также стала официальным гимном Европейского Союза. Он не заменяет гимнов государств, входящих в состав ЕС. Это — музыкальная визитная карточка Европы, напоминающая об идеалах европейского сообщества: свободе, мире, солидарности и единении.
Для популяризации гимна, начиная с 1990-х годов, по заказу Совета Европы композиторы создают его новые вариации в различных музыкальных стилях. Например, есть гимн в версиях хип-поп, транс или техно, гимн для исполнения на органе или электрогитаре. Чтобы освежить европейскую идею, свою лепту внес и немецкий диджей Moguai.
Ну а самая популярная версия в соцсетях (свыше 18 миллионов просмотров) — флешмоб в Нюрнберге в 2014 году.
Кстати, гимн Европы нельзя путать с гимном "Евровидения": у них разные авторы. Для музыкальной заставки "Евровидения" используется прелюдия к гимну "Te Deum", который написал французский композитор Марк-Антуан Шарпантье.
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