Как застольная песня стала гимном Европы

Кстати, Бетховен был не единственным, кто хотел сделать из оды "К радости" песню. До него свое музыкальное решение миру предлагали, например, восторженный поклонник Шиллера, меценат Христиан Готфрид Кёрнер, композитор Карл Фридрих Цельтер, а также Франц Шуберт. Бетховен был одним из последних.

В чем секрет оды "К радости"?

Такая популярность и востребованность оды "К радости" обусловлена тем, что она передает дух того времени. В конце XVIII века настроения и идеалы Французской революции (в частности — принципы равенства и братства) распространились и на Германию. Они нашли отклик в душе Шиллера. Ода "К радости" выстроена как застольная песня для круга друзей. Вот отрывок из нее в переводе Израиля Миримского:

"Радость льется по бокалам,

Золотая кровь лозы,

Дарит кротость каннибалам,

Робким силу в час грозы.

Братья, встаньте, — пусть, играя,

Брызжет пена выше звезд!

Выше, чаша круговая!

Духу света этот тост!"

Бетховен, как и Шиллер, был увлечен революционными идеями. Строфа "Люди — братья меж собой" для него была эссенцией гуманизма, своего рода личным кредо. "Конечно, когда Бетховен и Шиллер сочиняли свои произведения, они и думать не могли, что в будущем появится объединение государств на основе демократических ценностей. О братстве и единстве им приходилось лишь мечтать", — отмечает Кристине Зигерт, директор архива в боннском доме-музее Бетховена в интервью радиостанции SWR. Она уверена, что если бы великий Бетховен об этом знал, он не был бы против того, что "Ода к радости" станет гимном Европы.

Кстати, несмотря на то, что музыка была написана к стихотворению, у гимна Европы текста нет. Чтобы никого не обидеть, выбрав тот или иной язык, предпочтение было отдано универсальному языку музыки, поэтому официальной является только инструментальная версия. Есть варианты альтернативного текста, например, на эсперанто, но они официально не признаны.

Гимн для любителей хип-хопа

Совет Европы был основан в 1949 году, но понадобилось почти 20 лет, чтобы определиться с гимном. В 1972 году решили использовать мелодию Бетховена и заказали композитору Герберту фон Караяну три версии: для фортепиано, для духового оркестра и для оркестра симфонического. А в 1985 году "Ода к радости" также стала официальным гимном Европейского Союза. Он не заменяет гимнов государств, входящих в состав ЕС. Это — музыкальная визитная карточка Европы, напоминающая об идеалах европейского сообщества: свободе, мире, солидарности и единении.

Для популяризации гимна, начиная с 1990-х годов, по заказу Совета Европы композиторы создают его новые вариации в различных музыкальных стилях. Например, есть гимн в версиях хип-поп, транс или техно, гимн для исполнения на органе или электрогитаре. Чтобы освежить европейскую идею, свою лепту внес и немецкий диджей Moguai.

Ну а самая популярная версия в соцсетях (свыше 18 миллионов просмотров) — флешмоб в Нюрнберге в 2014 году.

Кстати, гимн Европы нельзя путать с гимном "Евровидения": у них разные авторы. Для музыкальной заставки "Евровидения" используется прелюдия к гимну "Te Deum", который написал французский композитор Марк-Антуан Шарпантье.