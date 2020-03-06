Исследование: жители Эстонии относятся к Евросоюзу все лучше

Из институтов жители Эстонии больше всего доверяют полиции (82%), затем правовой системе (63%), местным самоуправлениям (56%), Евросоюзу (54%) и правительству Эстонской Республики (43%). Меньше всего доверяют партиям (13%).

Самой важной проблемой эстонского государства эстонцы по-прежнему считают повышение цен (34%), затем здравоохранение и пенсии (оба 27%). Если в Евросоюзе на втором месте окружающая среда и климат, то в Эстонии беспокойство об окружающей среде только на шестом месте. По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Айвара Воога, в то же время примечательно, что проблемы окружающей среды и климата Эстонии на девять процентных пунктов важнее, чем год назад.

Вдобавок к надежности институтов также исследовали отношение жителей Эстонии к проблемам окружающей среды. Подобно другим гражданам ЕС мы тоже считаем наиболее важными уменьшение количества пластиковых отходов (57%) и развитие возобновляемой энергетики (50%). Сильно поддерживают также более строгие требования защиты климата, окружающей среды и работников в заключаемых с третьими странами торговых соглашениях.

Исследование организовала по заказу Еврокомиссии международная исследовательская фирма Kantar Emor осенью 2019 года. Исследование проходило с 14 ноября по 29 ноября, в общей сложности в 34 странах. В Эстонии опрос проводился с 14 ноября по 26 ноября. Всего опросили 1001 проживающего в Эстонии гражданина ЕС.