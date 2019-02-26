Индекс "Восточного партнерства": названы лидеры рейтинга Евросоюза



Индекс охватывает два критерия. Первый — сближение с ЕС — отображает, как каждая из стран перенимает нормы ЕС и международные стандарты. Лидером здесь является Украина (индекс 0,73). За ней следуют Армения (0,66), Молдавия (0,65), Грузия (0,64), Азербайджан (0,56) и Беларусь (0,52). Этот критерий демонстрирует, насколько уровень демократии в тех ли иных странах соответствует международным европейским стандартам, как проходит внедрение норм ЕС и насколько страны достигают целей устойчивого развития. По двум первым показателям Украина также лидирует. А вот в устойчивом развитии на первом месте Азербайджан.

Второй критерий показывает, насколько тесно каждая из стран связана с ЕС. Речь идет о связях между правительствами, в экономике и среди граждан. Здесь на первом месте Грузия и Молдавия — индекс 0,71. За ними идут Украина (0,66), Армения (0,50), Азербайджан (0,47) и Беларусь (0,45).

Форум, который объединяет организации гражданского общества из стран-участниц программы "Восточное партнерство" и из стран-членов ЕС, издает такой индекс ежегодно начиная с 2011 года.

Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским Союзом в 2009 году для шести стран Восточной Европы, активно сотрудничающих с Брюсселем.