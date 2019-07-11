Хорошие новости! Airbnb пошел на встречу Еврокомиссии и сделал цены более понятными

После опубликованного в июле призыва Еврокомиссии и европейских ведомств по защите прав потребителя сервис Airbnb решил внести в пользовательские условия изменения и более понятно позиционировать цены.

Теперь же Airbnb выполнил все требования, которые выдвинули Еврокомиссия и государственные учреждения по защите прав потребителей во вглаве с Департмаментом защиты прав потребителей Норвегии.

В результате в сервисе произошли следующие изменения:

При поиске предложений по размещению на выбранную дату сервис будет показывать полную стоимость, которая содержит все применимые дополнительные платы и налоги (как плата за услуги, стоимость уборки и местные налоги). Таким образом, переходя на следующую страницу, к стоимости не будут добавляться внезапно новые расходы.

Airbnb будет четко показывать разницу между предложениями от частных лиц и профессиональных заведений.

На сайте сервиса есть легкодоступная ссылка на платформу разрешения споров, связанных с э-средой, и вся необходимая информация о разрешении споров.

Airbnb также сделал изменения в своих условиях обслуживания. Сервис объясняет, что у потребителей есть право подать в суд на Airbnb, уважает личное право потребителей представить жалобу в отношении предлагающей размещение стороны, обязуется не изменить условия в одностороннем порядке, сообщать о любых изменениях заранее в понятной форме и предоставлять потребителям возможность расторгнуть договор.