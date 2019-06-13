ГРАФИК: В сфере цифрового развития в ЕС лидирует Финляндия. Эстония значительно отстает

Еврокомиссия подчеркивает, что тот факт, что страны Евросоюза с самой большой экономикой не лидируют в цифровой сфере, показывает необходимость ускорить переход на цифровые технологии, чтобы сохранить глобальную конкурентоспособность ЕС.

Согласно индексу за 2019 год, Эстония занимает восьмое место среди стран ЕС. Из всех оцененных категорий Эстония лидирует в сфере э-здоровья, а в сфере цифровых государственных услуг мы занимаем второе место в ЕС.

Результат в сфере человеческого капитала значительно улучшился и результат намного больше среднего по ЕС. Улучшились результаты в сфере интеграции цифровых технологий, да и и в остальных сферах тоже.

Основной вызов для эстонской экономики — это по-прежнему дигитализация предпринимательства. Эстонские предприятия в полной мере не используют те возможности, которые предлагают цифровые технологии.

Foto: Euroopa Komisjon

"Сейчас, когда ЕС договорился о 28 законодательных предложениях из 30 и создал 35 новых цифровых прав и свобод, с помощью успешного внедрения цифрового рынка можно помочь странам значительно улучшить свои результаты. Новые правовые нормы нужно начать быстро внедрять, чтобы продвигать уровень связи, управление данными и цифровые услуги государственного сектора, а также помогать государствам-членам ЕС гарантировать гражданам цифровые умения, отвечающие современным требованиям рынка труда", — сказал Андрус Ансип.