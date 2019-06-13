ГРАФИК: В сфере цифровго развития в ЕС лидирует Финляндия. Эстония значительно отстает

Еврокомиссия опубликовала результаты индекса цифровой экономики и общества (DESI) за 2019 год. Как выяснилось, первенство по ЕС досталось Финляндии, а Эстония, хоть и обогнала другие страны Балтии, осталась на 8 месте.
Еврокомиссия подчеркивает, что тот факт, что страны Евросоюза с самой большой экономикой не лидируют в цифровой сфере, показывает необходимость ускорить переход на цифровые технологии, чтобы сохранить глобальную конкурентоспособность ЕС.
Согласно индексу за 2019 год, Эстония занимает восьмое место среди стран ЕС. Из всех оцененных категорий Эстония лидирует в сфере э-здоровья, а в сфере цифровых государственных услуг мы занимаем второе место в ЕС.
Результат в сфере человеческого капитала значительно улучшился и результат намного больше среднего по ЕС. Улучшились результаты в сфере интеграции цифровых технологий, да и и в остальных сферах тоже.
Основной вызов для эстонской экономики — это по-прежнему дигитализация предпринимательства. Эстонские предприятия в полной мере не используют те возможности, которые предлагают цифровые технологии.
"Сейчас, когда ЕС договорился о 28 законодательных предложениях из 30 и создал 35 новых цифровых прав и свобод, с помощью успешного внедрения цифрового рынка можно помочь странам значительно улучшить свои результаты. Новые правовые нормы нужно начать быстро внедрять, чтобы продвигать уровень связи, управление данными и цифровые услуги государственного сектора, а также помогать государствам-членам ЕС гарантировать гражданам цифровые умения, отвечающие современным требованиям рынка труда", — сказал Андрус Ансип.
ЕС договорился о реформах телекоммуникационных норм, чтобы удовлетворить растущую потребность в интернет-соединении и стимулировать инвестиции. Больше всего сверхбыстрых широких соединений сейчас в Швеции и Португалии, а в сфере 5G дальше всего продвинулись Финляндия и Италия.
Более чем у трети активной рабочей силы в Европе отсутствуют элементарные цифровые умения, хотя они и необходимы для большинства рабочих должностей. Лишь 31% из них имеют основательные умения в использовании интернета.
В то же время число человек, принятых на работу в сферу ИТ выросло в ЕС за последнее время на два миллиона. в этой сфере лидируют Финляндия, Швеция, Люксембург и Эстония.83% европейцев пользуются интернетом как минимум раз в неделю (в 2014 году лишь 75%). При этом никогда не использовали интернет 11% жителей ЕС (в 2014 году 18%).
Что касается использования цифровых услуг государственного сектора (в том числе э-здоровья и э-государства), то лучшие показатели были у Финляндии и Эстонии.
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