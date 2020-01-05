Год больших проблем: что ждет Европу в 2020-м?

Тектонические плиты мировой финансовой системы ощущают напряжение и перегрузку, пишет Politico. По мнению издания, экономисты сегодня с тревогой смотрят на проблемы в теневом банковском секторе Китая: за последние годы значительно выросло влияние альтернативных банкам источников кредитования, но регулирование данного сегмента остается недостаточным. "Даже небольшой рост убытков может уничтожить кредиторов с их тонкими финансовыми подушками безопасности", — предупреждает Politico. Другим фактором риска для мировой и китайской экономики может стать новое обострение в торговых отношениях с США — и все это на фоне пузырей на рынках ценных бумаг.

"Брекзит" становится еще грязнее

Желание британского премьера Бориса Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза на более выгодных для королевства условиях может доставить много новых проблем Брюсселю. Вопрос, на чем будут основываться отношения между Британией и ЕС в конце 2020-го года, до сих пор остается открытым. Прогнозируется, что Джонсон попытается освободить Лондон от общеевропейского регулирования, в особенности по таким вопросам, как финансовые рынки и искусственный интеллект, пообещав взамен Германии и Франции сохранить доступность британского рынка продуктов питания и автомобилей. Любой достигнутый компромисс будет политически мучительным и экономически болезненным для обеих сторон.

Климатическая повестка начинает закипать