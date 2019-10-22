22.10.2019, 21:23

Глава Еврокомиссии назвал "Брекзит" "пустой тратой времени и энергии"


Deutsche Welle
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Juncker
JunckerFoto: ZUMAPRESS.com

Уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал процесс выхода Великобритании из состава ЕС ("Брекзита").

Вызванные этим решением Лондона более чем трехлетние переговоры с Брюсселем "были растранжириванием времени и энергии", - заявил Юнкер, выступая в Европарламенте в Страсбурге во вторник, 22 октября.

Упомянув, что он неоднократно должен был выступать перед парламентом ЕС на тему "Брекзита", глава Еврокомиссии отметил, что всегда будет сожалеть о решении Лондона. "Мы можем посмотреть в зеркало и быть уверенными, что сделали всё, чтобы это был урегулированный выход".

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Глава Европейского совета Дональд Туск в свою очередь подчеркнул, что Брюссель никогда не согласится с жестким вариантом "Брекзита". "Брекзит" без сделки никогда не будет нашим решением", - заявил Туск, отметив, что уже сообщил об этом британскому премьеру Борису Джонсону.

Председатель Евросовета назвал сложной ситуацию в Лондоне после того, как в субботу, 19 октября, Великобритания запросила у ЕС отсрочку "Брекзита".

19 октября на экстренном заседании британские парламентарии одобрили поправку, обязывающую премьер-министра страны просить ЕС перенести "Брекзит" с 31 октября на более поздний срок, чтобы избежать хаоса при выходе страны из состава Евросоюза. Правительствов Лондоне направило в Брюссель соответствующее письмо, впрочем, без подписи премьера.

В отправленном одновременно втором письме Джонсон указал, что считает отсрочку, на которой настаивает Палата общин, неправильным шагом и намерен еще до конца октября провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава британского правительства неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

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