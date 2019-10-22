Глава Еврокомиссии назвал "Брекзит" "пустой тратой времени и энергии"

Вызванные этим решением Лондона более чем трехлетние переговоры с Брюсселем "были растранжириванием времени и энергии", - заявил Юнкер, выступая в Европарламенте в Страсбурге во вторник, 22 октября.

Упомянув, что он неоднократно должен был выступать перед парламентом ЕС на тему "Брекзита", глава Еврокомиссии отметил, что всегда будет сожалеть о решении Лондона. "Мы можем посмотреть в зеркало и быть уверенными, что сделали всё, чтобы это был урегулированный выход".

Туск утверждает, что ЕС не согласится с жестким "Брекзитом"

Глава Европейского совета Дональд Туск в свою очередь подчеркнул, что Брюссель никогда не согласится с жестким вариантом "Брекзита". "Брекзит" без сделки никогда не будет нашим решением", - заявил Туск, отметив, что уже сообщил об этом британскому премьеру Борису Джонсону.