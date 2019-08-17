17.08.2019, 20:10

Глава Еврокомиссии госпитализирован для проведения срочной операции

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Gazeta.ru
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Глава Еврокомиссии госпитализирован для проведения срочной операции
AP

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свой отпуск по медицинским причинам. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на сообщение ЕК.

Как отмечается, Юнкера отправили в Люксембург, где ему проведут срочную операцию.

Уточняется, что ему хирургическим путем удалят желчный пузырь.

Политик занимает свой пост с 2014 года. В октябре 2019 года на этом посту его заменит Урсула фон дер Ляйен.

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