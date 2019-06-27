27.06.2019, 14:08
ГАЛЕРЕЯ: "Пока шли до квартиры, три тысячи раза вспотели". В Европе аномальная жара — во многих странах +40 градусов
Во многих европейских городах аномальная жара. Смотрите, как жители Мадрида, Парижа, Берлина и других городов спасаются от 40 градусной температуры.
В Центральной и Западной Европе настоящее лето. В некоторых странах даже слишком жарко. Что постят в Instagram европейцы?
Например, в столице Испании сегодня 40 градусов. В ближайшие дни температура днем не опустится ниже 35.
В Париже тоже тепло. 31-34 градуса. Люди лезут в фонтаны.
Если в Западной Европе привыкли к жаре, то в Берлине — нет. Там столбик термометра в воскресенье поднимется до 42.
Кто-то пишет, что вчера было +40. "Мы в Берлине. Тут сегодня 40 градусов жары😖 Пока мы по этой жаре добрались до нашей квартиры, три тысячи раз вспотели…"
В Праге до +37.
Причины погодной аномалии — шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон, передает BBC.
Их комбинация приводит к тому, что на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Сколько продлится такое положение дел, пока непонятно.
В Таллинне все стабильно. За окном +15, дождь.
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