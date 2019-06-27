ГАЛЕРЕЯ: "Пока шли до квартиры, три тысячи раза вспотели". В Европе аномальная жара — во многих странах +40 градусов

В Центральной и Западной Европе настоящее лето. В некоторых странах даже слишком жарко. Что постят в Instagram европейцы?

Например, в столице Испании сегодня 40 градусов. В ближайшие дни температура днем не опустится ниже 35.

El infierno is coming. pic.twitter.com/j0iGEYF0ge — Silvia Laplana (@slaplana_tve) June 24, 2019

В Париже тоже тепло. 31-34 градуса. Люди лезут в фонтаны.

Если в Западной Европе привыкли к жаре, то в Берлине — нет. Там столбик термометра в воскресенье поднимется до 42.

Кто-то пишет, что вчера было +40. "Мы в Берлине. Тут сегодня 40 градусов жары😖 Пока мы по этой жаре добрались до нашей квартиры, три тысячи раз вспотели…"

В Праге до +37.

Причины погодной аномалии — шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон, передает BBC.

Их комбинация приводит к тому, что на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Сколько продлится такое положение дел, пока непонятно.

В Таллинне все стабильно. За окном +15, дождь.

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