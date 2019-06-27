27.06.2019, 14:08

ГАЛЕРЕЯ: "Пока шли до квартиры, три тысячи раза вспотели". В Европе аномальная жара — во многих странах +40 градусов

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rus.delfi.ee
EST

Во многих европейских городах аномальная жара. Смотрите, как жители Мадрида, Парижа, Берлина и других городов спасаются от 40 градусной температуры.

В Центральной и Западной Европе настоящее лето. В некоторых странах даже слишком жарко. Что постят в Instagram европейцы?

Например, в столице Испании сегодня 40 градусов. В ближайшие дни температура днем не опустится ниже 35.

В Париже тоже тепло. 31-34 градуса. Люди лезут в фонтаны.

Если в Западной Европе привыкли к жаре, то в Берлине — нет. Там столбик термометра в воскресенье поднимется до 42.

Кто-то пишет, что вчера было +40. "Мы в Берлине. Тут сегодня 40 градусов жары😖 Пока мы по этой жаре добрались до нашей квартиры, три тысячи раз вспотели…"

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В общем, мы на месте. Мы в Берлине. Тут сегодня 40 градусов жары😖 Пока мы по этой жаре добрались до нашей квартиры, три тысячи раз вспотели, нас все успело пораздражать😁 Хорошо, хоть Джабар спал все это время, а то он сейчас столько болтает, что иногда прям голова кругом 🤪 Вот сейчас немного прогулялись, сходили за продуктами. Что сказать.. Первое впечатление не очень, если честно) Грязно прям. Людей куча! Просто невероятная куча. Но мы ещё это списываем на усталость) Поэтому лучше завтра расскажу, когда отдохнём)

Публикация от @ pumpkin711

В Праге до +37.

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Suns out guns out 💪

Публикация от Ben Twartz (@bentwartz)

Причины погодной аномалии — шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон, передает BBC.

Их комбинация приводит к тому, что на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Сколько продлится такое положение дел, пока непонятно.

В Таллинне все стабильно. За окном +15, дождь.

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비 ☔️

Публикация от 🇰🇷🇪🇪 (@zi.yeon.2)

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