ФОТО: В Таллинне отмечают День Европы

”После окончания самой жестокой войны всех времен, 74 года назад, европейские народы стали искать способы формирования миролюбивой, стабильной и могущественной Европы, — сказал Кылварт. — 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции, будущий премьер-министр, Роберт Шуман внес предложение создать объединение государств нового типа. И хотя в разработке документа принимало участие множество выдающихся политиков того времени, декларация носит имя Шумана. В качестве основы межгосударственного сотрудничества изначально понималось экономическое сотрудничество. Создание Европейского объединения угля и стали носило именно эту цель. Политический, культурный, фискальный и другие аспекты союз приобрел с течением времени”.





Кылварт отметил, что Европа справляется с вызовами и развивается, благодаря здравому мышлению, уважению и сотрудничеству. ”Чем меньше конфликтов, унижений, дурных слов, чем меньше напряжения между людьми, тем успешнее и плодотворнее жизнь каждого человека в отдельности и всего общества в целом”, — сказал Кылварт.





Часы Яановой церкви по завершении речи мэра заиграли гимн Европы ”Ода радости”.