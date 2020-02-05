Ежегодно в ЕС раком заболевают 3,5 млн человек. Многие случаи можно предотвратить

- Профилактика. Это самый простой и самый эффективный способ уменьшения числа заболеваний в ЕС. Сюда относится популяризация здорового питания и вакцинации, снижение взаимодействия с загрязнениями и химикатами, проведение научных исследований и повышение осведомленности населения.
- Ранняя диагностика. Следует расширить целевую группу проведения скрининговых исследований, увеличить использование дигитальных решений и техническую поддержку странам-участницам ЕС.
- Лечение и уход. Увеличить доступность качественного лечения и более активно внедрять новые методы лечения, обеспечить доступность лекарственных средств, продвигать инновации и научные исследования.
- Качество жизни. Необходимо обеспечить максимально возможное качество жизни пациентам, столкнувшимся с раком, и людям, осуществляющим уход за ними. Необходимо сделать все, чтобы предложить им наилучшие возможности для возвращения к трудовой деятельсности, предотвратить дискриминацию, предложить паллиативное лечение.
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