Евросоюз выделит Украине более миллиарда евро на преодоление последствий пандемии

"Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства - наши ближайшие партнеры. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", - прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии Здравко Марич, которая в настоящее время председательствует в Евросовете.

Среди 10 стран наибольшую сумму получит Украина. На преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции Киеву выделят 1,2 млрд евро. Помощь также получат еще две страны с постсоветского пространства. 150 млн евро передадут Грузии, 100 млн евро - Молдавии. Решение, для вступления в законную силу, должно быть поддержано Европарламентом и Евросоветом.

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Как отмечается в сообщении, эти займы вместе с поддержкой со стороны Международного валютного фонда "будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и созданию возможностей для выделения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса".