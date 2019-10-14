Евросоюз: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС

"Мы видим, как одно из самых незамедлительных последствий этих военных действий (в Сирии – ред.) – это то, что ИГ может вернуть себе пространство внутри этой территории. Это чрезвычайно беспокоит нас. Это прямая угроза безопасности Евросоюза, но в первую очередь - для региона и международного сообщества", - сказала она.

Ранее сообщалось, что главы МИД Евросоюза призвали Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии и вывести свои войска.

Как отмечается, ЕС осудил осуждает действия Анкары на сирийской территории, которые в значительной мере подрывают стабильность и безопасность региона.

Главы МИД отметили, что военная политика Турции препятствует перспективам политического процесса под руководством ООН по достижению мира в сирийском государстве.

«Это также существенно подрывает прогресс, достигнутый до сих пор глобальной коалицией по борьбе с ИГ», — говорится в подписанном министрами документе.

ЕС также заявляет, что «по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности» Сирии.