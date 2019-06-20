Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крыму. В Совете ЕС также не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

ЕС ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в течение 2014 года. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам — посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.