16.04.2020, 12:42

Евросоюз подготовил "дорожную карту" по выходу из кризиса. Когда откроют внутренние и внешние границы?

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Евросоюз подготовил "дорожную карту" по выходу из кризиса. Когда откроют внутренние и внешние границы?
ZUMAPRESS.com - Scanpix

Европейская комиссия и Европейский совет подготовили общую "дорожную карту" выхода стран ЕС из кризиса COVID-19 и возвращения европейских обществ и экономик к нормальному функционированию и к устойчивому росту.

Документ подготовлен по поручению глав государств и правительств Евросоюза, которые на виртуальном заседании Европейского совета 26 марта обязались "сделать все необходимое для защиты граждан ЕС и преодоления кризиса при сохранении европейских ценностей и образа жизни".

"Дорожная карта", которую на пресс-конференции в среду вечером представили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, определяет три принципа: а) действия стран союза по выходу из кризиса должны быть основаны на науке и сосредоточены на общественном здравоохранении; b) они должны быть скоординированы между государствами-членами ЕС; c) необходимы уважение и солидарность между государствами-членами.

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"Хотя координация и солидарность между государствами-членами были поставлены под сомнение в начале пандемии, в последние несколько недель множатся примеры, свидетельствующие о солидарности во всем ЕС, такие как лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии других государств-членов, командирование в другие страны ЕС врачей и медсестер, поставка защитных костюмов и масок, а также вентиляторов", - отмечается в документе.

Там также говорится, что к настоящему времени 17 государств-членов организовали авиарейсы, многие из которых финансируются через Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы доставить домой граждан Европы всех национальностей, оказавшихся за границей. "Врачи с помощью специальной онлайн-платформы ЕС делятся опытом лечения пациентов с COVID-19", - подчеркивается в документе.

В "дорожной карте" ЕС содержатся общие требования к диагностике и тестированию населения, разработке и применению вакцин и лекарств, в том числе антимонопольные меры, рекомендации по способам выхода из режима социальной изоляции и карантина, открытия границ, восстановления экономической деятельности.

В "дорожной карте" указано на необходимость "поэтапного подхода к открытию внутренних и внешних границ (союза), что в конечном итоге приведет к восстановлению нормального функционирования Шенгенской зоны".

Отмена контроля на внутренних границах должна быть "скоординированной". Еврокомиссия "постоянно работает с государствами-членами, чтобы ограничить воздействие, которое оказало введение внутреннего пограничного контроля на функционирование внутреннего рынка и свободу передвижения". Она также "делает все возможное, чтобы свести к минимуму воздействие текущей ситуации на транспорт, как на операторов, так и на пассажиров".

"Нынешние ограничения на поездки и пограничный контроль должны быть отменены, как только эпидемиологическая обстановки в приграничных районах будет достаточно сходной, а правила социальной дистанции будут широко и ответственно применяться", - говорится в документе.

При постепенном открытии внутренних границ между странами ЕС должен отдаваться приоритет трансграничным и сезонным работникам. Необходимо избегать любой дискриминации мобильных работников ЕС.

На переходном этапе государствам-соседям следует прежде всего обеспечить беспрепятственное движение товаров и восстановление цепочек поставок.

Ограничения на поездки в первую очередь должны быть сняты между районами с относительно низким уровнем распространения вируса. Это определит специальная комиссия вместе с властями стран-членов союза.

Что касается внешних границ ЕС, то их открытие и возобновление доступа в ЕС нерезидентов должны происходить на втором этапе с учетом распространения вируса за пределами ЕС и риска повторного закрытия.

"Обеспечение мер социального дистанцирования, которые приняты государствами-членами ЕС и ассоциированными членами Шенгена, требует постоянного пересмотра необходимости ограничений необязательных поездок в ЕС", - говорится в "дорожной карте".

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