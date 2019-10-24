Евросоюз готов отсрочить "Брекзит" еще на 3 месяца

По словам дипломатов, послы склонны предоставить Лондону новую отсрочку, причем сделать это они предпочли бы в рамках "письменной процедуры", чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза, пишет DW.

Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить "Брекзит" еще на три месяца — до 31 января, как просит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.