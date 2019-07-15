Европу накрыла эпидемия сифилиса: как обстоят дела в Эстонии?
Европейцы стали почти в два раза чаще болеть сифилисом в последние 10 лет, 85% зараженных — мужчины.
Европейцы стали почти в два раза чаще болеть сифилисом в последние 10 лет, 85% зараженных — мужчины.
В 2017 году в 23 странах Евросоюза было зарегистрировано 33 тыс. случаев сифилиса. За 2007-2017 годы — в общей сложности 260 тыс. Если в 2010 году сифилисом заражались 4,2 человека на 100 тыс. населения, то в 2017 году этот показатель составил 7,1.
Впервые с 2000 года заболеваемость сифилисом оказалась выше заболеваемости ВИЧ, отмечается в отчете.
При этом изменения в распространенности сифилиса сильно варьировались от страны к стране — если в Исландии, Ирландии, Великобритании, Германии и Мальте заболеваемость выросла более чем в два раза, то, например, в Эстонии и Румынии, наоборот, снизилась в полтора. Еще 15 стран сообщили о росте заболеваемости менее чем на 15%.
В большинстве случаев сифилисом заражались мужчины — на женщин приходилось лишь 15% случаев. Это было обусловлено однополыми контактами между мужчинами.
Специалисты отмечают важность сексуального просвещения — население должно знать о заболеваниях, передаваемых половым путем, средствах защиты от них, а также обязательно уведомлять партнеров о наличии болезни. Повысить эффективность лечения можно с помощью проведения скринингов в группах риска.
”Чтобы повернуть вспять эту тенденцию, мы должны поощрять людей постоянно использовать презервативы с новыми и случайными партнерами. Регулярное тестирование на сифилис и другие инфекции, передаваемые половым путем, также должно стать более распространенным, особенно если существует риск заражения”, — говорит Эндрю Амато-Гаучи, руководитель программы Центра по борьбе с ВИЧ, ИППП и вирусным гепатитом.
При этом количество случаев врожденного сифилиса снижается с 2005 года благодаря тому, что женщины заражаются этой болезнью все реже, особенно это заметно в Восточной Европе. Во многих других частях света тем временем этот показатель лишь растет.
Диагностика и лечение сифилиса сегодня доступны и эффективны. Нелеченный сифилис может привести к серьезным осложнениям, а также способствовать передаче ВИЧ-инфекции. Нелеченный сифилис во время беременности может серьезно повлиять на исход беременности, что может привести к потере плода, мертворождению или врожденному сифилису у новорожденных.
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