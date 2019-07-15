Европу накрыла эпидемия сифилиса: как обстоят дела в Эстонии?

В 2017 году в 23 странах Евросоюза было зарегистрировано 33 тыс. случаев сифилиса. За 2007-2017 годы — в общей сложности 260 тыс. Если в 2010 году сифилисом заражались 4,2 человека на 100 тыс. населения, то в 2017 году этот показатель составил 7,1.

Впервые с 2000 года заболеваемость сифилисом оказалась выше заболеваемости ВИЧ, отмечается в отчете.

При этом изменения в распространенности сифилиса сильно варьировались от страны к стране — если в Исландии, Ирландии, Великобритании, Германии и Мальте заболеваемость выросла более чем в два раза, то, например, в Эстонии и Румынии, наоборот, снизилась в полтора. Еще 15 стран сообщили о росте заболеваемости менее чем на 15%.

В большинстве случаев сифилисом заражались мужчины — на женщин приходилось лишь 15% случаев. Это было обусловлено однополыми контактами между мужчинами.