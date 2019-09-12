Европейский союз продлил санкции против России из-за Украины

Евросоюз продлил санкции против России, наложенные в связи с нарушение территориальной целостности Украины, еще на полгода — до 15 марта 2020 года. Такое решение принял Совет Евросоюза, сообщается на его сайте в четверг, 12 сентября. Соответствующее постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 сентября.
Штрафные меры, под которые подпадают 170 лиц и 44 компании, предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС. Они были введены в марте 2014 года и в последний раз продлены до 15 сентября 2019 года.
Другие санкции ЕС в отношении России
Совет ЕС напоминает, что в отношении России действуют и другие меры, которые были также введены в связи с ситуацией в Украине. Речь идет о санкциях в отношении определенных отраслей российской экономики, остающихся в силе до 31 января 2020 года, и о штрафных мерах за аннексию украинского полуострова Крым, дейстующих до 23 июня 2020 года.
Весной 2014 года Россия аннексировала Крым, а в Донбассе на востоке Украины начался военный конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.
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