Европейский союз продлил санкции против России из-за Украины

Штрафные меры, под которые подпадают 170 лиц и 44 компании, предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС. Они были введены в марте 2014 года и в последний раз продлены до 15 сентября 2019 года.

Другие санкции ЕС в отношении России

Совет ЕС напоминает, что в отношении России действуют и другие меры, которые были также введены в связи с ситуацией в Украине. Речь идет о санкциях в отношении определенных отраслей российской экономики, остающихся в силе до 31 января 2020 года, и о штрафных мерах за аннексию украинского полуострова Крым, дейстующих до 23 июня 2020 года.

Весной 2014 года Россия аннексировала Крым, а в Донбассе на востоке Украины начался военный конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.