Европейский союз назвал своего единого кандидата на пост главы МВФ

Кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства. Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум уже поздравил Георгиеву с победой.

В начале июля участники внеочередного саммита ЕС предложили выдвинуть главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пост председателя Европейского Центробанка .

После этого 63-летняя Лагард объявила, что приостанавливает работу на посту главы МВФ на период номинации. Окончательное решение о преемнике Марио Драги будет принято на саммите стран Евросоюза в октябре.