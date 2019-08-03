03.08.2019, 17:13

Европейский союз назвал своего единого кандидата на пост главы МВФ


Deutsche Welle
EST
Euroopa Liidu lipp
Euroopa Liidu lippFoto: Ester Vaitmaa

Главный исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) Кристалина Георгиева официально номинирована странами ЕС единым кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).

Кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства. Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум уже поздравил Георгиеву с победой.

В начале июля участники внеочередного саммита ЕС предложили выдвинуть главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пост председателя Европейского Центробанка .

После этого 63-летняя Лагард объявила, что приостанавливает работу на посту главы МВФ на период номинации. Окончательное решение о преемнике Марио Драги будет принято на саммите стран Евросоюза в октябре.

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