Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС

Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии — испанец Боррель, на пост главы ЕЦБ — глава МВФ Лагард. На пост, который занимает сам Туск — председателя Евросовета — выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Теперь для того, чтобы эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на посту министра обороны ФРГ. Этот пост она занимает с 2013 года. Она владеет немецким, французским и английским языками. У нее — семеро детей. Она стала первой в истории женщиной, кандидатуру которой выдвинули на пост главы Еврокомиссии.

Шарль Мишель — бельгийский политик. С 2014 года занимает пост премьер-министра Бельгии.