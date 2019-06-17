17.06.2019, 21:40

Европейский социально-экономический комитет объявил конкурс на лучший проект гражданского общества 2019 года


rus.delfi.ee
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LikeFoto: Siim Lõvi

Тема конкурса на лучшее гражданское общество 2019 года — "Больше женщин в европейском обществе и экономике". В ходе конкурса будут награждены лучшие инновационные начинания и проекты, целью которых является борьба за равные возможности для женщин и мужчин и равноправное обращение во всех сферах экономики и общественной жизни.

Принять участие в конкурсе могут все официально зарегистрированные в ЕС организации гражданского общества, которые ведут свою деятельность на местном, окружном, государственном ил европейском уровне. Подать свою кандидатуру могут и частные лица.

На конкурс можно представить начинания или проекты, которы уже воплощены в жизнь или находятся на стадии воплощения.

Фонд награды составляет 50 000 евро, которые будут разделены между пятью победителями.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 10:00 6 сентября 2019 года, а церемония награждения пройдет в Брюсселе 12 декабря.

Полный обзор требования и онлайн-форма подачи заявки на участие находится здесь.

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