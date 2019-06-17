Европейский социально-экономический комитет объявил конкурс на лучший проект гражданского общества 2019 года

Принять участие в конкурсе могут все официально зарегистрированные в ЕС организации гражданского общества, которые ведут свою деятельность на местном, окружном, государственном ил европейском уровне. Подать свою кандидатуру могут и частные лица.

На конкурс можно представить начинания или проекты, которы уже воплощены в жизнь или находятся на стадии воплощения.

Фонд награды составляет 50 000 евро, которые будут разделены между пятью победителями.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 10:00 6 сентября 2019 года, а церемония награждения пройдет в Брюсселе 12 декабря.

Полный обзор требования и онлайн-форма подачи заявки на участие находится здесь.