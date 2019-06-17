Европейский социально-экономический комитет объявил конкурс на лучший проект гражданского общества 2019 года
Тема конкурса на лучшее гражданское общество 2019 года — "Больше женщин в европейском обществе и экономике". В ходе конкурса будут награждены лучшие инновационные начинания и проекты, целью которых является борьба за равные возможности для женщин и мужчин и равноправное обращение во всех сферах экономики и общественной жизни.
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