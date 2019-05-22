Европейские пограничники Frontex приступили к службе за пределами ЕС

Европейское агентство по охране внешних границ Frontex во вторник, 21 мая, впервые приступило к службе за пределами Евросоюза. Начиная с 22 мая, Frontex совместно с албанскими пограничниками будет охранять границу с Грецией.

Служба пограничников должна "крепче связать" регион с Евросоюзом, заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос. Он назвал совместную работу со странами, не являющимися членами ЕС, "историческим шагом на пути регулирования миграции". Защита совместных границ это задача, которая стоит перед обеими сторонами, добавил еврокомиссар.

Frontex и страны балканского маршрута



Благодаря совместной работе с Frontex Албания получит поддержку в борьбе с международной преступностью. Премьер-министр Албании Эди Рама поприветствовал этот шаг, подчеркнув, что он означает усиление совместной работы в области безопасности. Албанское правительство выражает надежду, что страна, в свою очередь, уже в июне 2019 года сможет начать переговоры о вступлении в Евросоюз.