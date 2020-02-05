Европейская комиссия меняет правила приема в Евросоюз

Документ предлагает создание дополнительных стимулов для стран-претендентов, которые показывают хорошие результаты. Среди них — увеличение финансирования, если страны показывают прогресс в реформах, и тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами для усиления поддержки. Если же страны будут демонстрировать откат или задержки в проведении необходимых реформ, это может привести к санкциям, вплоть до прекращения финансирования, отмены доступа к программам ЕС и односторонних уступок в доступе к рынкам Евросоюза.

Предложение Еврокомиссии планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе в марте. В случае его одобрения новую методику будут применять к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Сербии и Черногории она не коснется, поскольку эти страны уже начали переговоры о вступлении с Брюсселем.

Цель Евросоюза — побудить государства Западных Балкан к демократическим реформам, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи. "Это наша геостратегическая инвестиция", — подчеркнул он, указав на то, что тесная интеграция этих стран с ЕС отвечает как интересам безопасности, так и экономическим интересам Евросоюза.