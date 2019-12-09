Европарламент ввел "чрезвычайную климатическую ситуацию": что это значит?

О чем речь?

В конце ноября Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете". Голосование по документу состоялось в преддверии конференции ООН по изменению климата, тем самым став официальным подтверждением серьезности намерений Евросоюза. Так, евродепутаты просят Еврокомиссию проследить, чтобы все принимаемые Брюсселем законодательные и бюджетные инициативы полностью соответствовали бы цели Парижского соглашения — не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса Цельсия.

Парламентарии также призвали ЕС взять обязательства снизить к 2030 году выбросы в атмосферу парниковых газов наполовину, а не на 40%, как прописано в Парижском соглашении. В свою очередь, к 2050 году, по мнению евродепутатов, нужно достигнуть климатической нейтральности, то есть полностью прекратить какое-либо вредное влияние от выбросов диоксида углерода (СО2) в атмосферу.

В резолюции также указано, что все страны ЕС должны включить международное судоходство и авиацию в систему торговли квотами на выбросы, тогда как уже в 2020 году прекратить субсидировать (прямо и косвенно) добычу ископаемого топлива.

Что это означает?