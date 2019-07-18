Европарламент призвал РФ освободить украинских политзаключенных

К документу прилагается и список, в котором около 130 фамилий, в том числе Олег Сенцов, Станислав Клых, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эмир Усейн Куку, Бекир Дегерменджи. Евродепутаты уточнили, что данный перечень не является исчерпывающим.

Среди тех, освобождения кого добиваются евродепутаты, и 24 члена экипажей трех украинских кораблей, попытавшихся в конце ноября 2018 года пройти через Керченский пролив в Азовское море. Европарламент напомнил России о решении Международного трибунала по морскому праву в Гааге, согласно которому Москва должна освободить моряков и суда. В резолюции подчеркивается, что неисполнение решения трибунала "является еще одним грубым нарушением международных обязательств" РФ.

Евродепутаты также выразили уверенность, что условия освобождения моряков, выдвинутые Россией 25 июня, прямо противоречат решению трибунала.

Преследования экологов-активистов



Кроме того, в Европарламенте считают, что правозащитники и экологические активисты в России часто становятся объектами притеснений, слежки, физических нападений, угроз, обысков их домов и офисов, кампаний по очернению и необоснованных задержаний.

Потому в резолюции предлагается "российским властям немедленно и без всяких условий прекратить любые акты притеснения, включая использования суда, в отношении Александры Королевой и НПО "Экозащита", а также всех правозащитников и экологических активистов в стране".

Депутаты также призвали Россию отменить закон об "иностранных агентах". В Европарламенте уверены, что российским властям на всех уровнях следовало бы признать "критически важную роль экологических активистов в защите окружающей среды".