Европарламент призвал РФ освободить украинских политзаключенных

Новый состав Европарламента принял резолюцию, в которой призвал власти России освободить "всех украинских политзаключенных", удерживаемых ею, и прекратить преследование активистов-экологов.
В одной из первых принятых ими резолюций депутаты Европейского парламента, избранные в мае, обратились с призывом к Москве, как сказано в документе, освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России, а также прекратить преследование всех экологических активистов в стране. Эту резолюцию Европарламент принял на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 18 июля. За нее проголосовали 458 депутатов, против — 80, 89 — воздержались, сообщает корреспондент DW.
Не менее 130 украинских политзаключенных в РФ
"Европарламент призывает российские власти освободить без дальнейших задержек и без всяких условий всех незаконно и своевольно задержанных украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в резолюции, авторами которой являются десятки евродепутатов из пяти фракций: Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов, "Обновить Европу", "зеленых" и Европейских консерваторов и реформистов. Всего в Европарламенте семь фракций.
К документу прилагается и список, в котором около 130 фамилий, в том числе Олег Сенцов, Станислав Клых, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эмир Усейн Куку, Бекир Дегерменджи. Евродепутаты уточнили, что данный перечень не является исчерпывающим.
Среди тех, освобождения кого добиваются евродепутаты, и 24 члена экипажей трех украинских кораблей, попытавшихся в конце ноября 2018 года пройти через Керченский пролив в Азовское море. Европарламент напомнил России о решении Международного трибунала по морскому праву в Гааге, согласно которому Москва должна освободить моряков и суда. В резолюции подчеркивается, что неисполнение решения трибунала "является еще одним грубым нарушением международных обязательств" РФ.
Евродепутаты также выразили уверенность, что условия освобождения моряков, выдвинутые Россией 25 июня, прямо противоречат решению трибунала.
Преследования экологов-активистов
Кроме того, в Европарламенте считают, что правозащитники и экологические активисты в России часто становятся объектами притеснений, слежки, физических нападений, угроз, обысков их домов и офисов, кампаний по очернению и необоснованных задержаний.
Потому в резолюции предлагается "российским властям немедленно и без всяких условий прекратить любые акты притеснения, включая использования суда, в отношении Александры Королевой и НПО "Экозащита", а также всех правозащитников и экологических активистов в стране".
Депутаты также призвали Россию отменить закон об "иностранных агентах". В Европарламенте уверены, что российским властям на всех уровнях следовало бы признать "критически важную роль экологических активистов в защите окружающей среды".
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