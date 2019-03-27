Европарламент принял законопроект о борьбе с пластиковыми отходами

Так, с 2021 года в Евросоюзе будет запрещено использование одноразовых изделий — в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, — которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологичной альтернативы, например, пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, должно быть ограничено. Согласно законопроекту, страны ЕС должны самостоятельно принять меры в этой связи.

Кроме того, ряд одноразовых продуктов, содержащих некоторое количество пластика, — в частности, влажные салфетки, женские гигиенические прокладки — в обязательном порядке на упаковке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

ЕС: более 30 кг пластиковых отходов на человека

Законопроект также предписывает увеличение квоты по разделению мусора. К 2025 году не менее 77 процентов пластиковых бутылок должны утилизовываться вместе с пластиковым мусором, к 2030 году этот показатель возрастет до 90 процентов. Кроме того, пластиковые бутылки с 2025 года должны как минимум на 25 процентов состоять из вторсырья, к 2030 году — на 30 процентов.