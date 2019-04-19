Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

Депутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро. Окончательная сумма будет обсуждаться во время переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021 — 2027 годы.

В числе критиков инициативы — члены Социал-демократической партии Германии Мартина Вернер (Martina Werner) и Арне Лиц (Arne Lietz). По мнению Вернер, более разумным шагом станет постепенная интеграция национальных оборонных систем в объединение на уровне Европейского Союза. Субсидирование оборонной промышленности евродепутат назвала "неверным путем". В свою очередь, Лиц подчеркнул, что появление подобного фонда означает "подарки для оборонной промышленности" и при этом не позволит экономить.