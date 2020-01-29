Европарламент одобрил Brexit. Последнее слово в четверг за Советом ЕС

Совет стран Евросоюза должен в четверг окончательно одобрить договор о Brexit, завершив тем самым необходимые формальности для выхода Великобритании из ЕС 31 января, заявил глава Европарламента Давид Сассоли после голосования по соглашению о "разводе" в Европарламенте в среду.
"Европарламент дал свое согласие большинством голосов на договор об отделении. Теперь завтра Совет должен дать свое окончательное одобрение, чтобы завершить все необходимые формальности, чтобы Великобритания могла выйти из Евросоюза в полночь 31 января", - сказал он.
До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Выход Британии из ЕС намечен на 31 января 2020 года.
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