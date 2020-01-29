Европарламент одобрил Brexit. Последнее слово в четверг за Советом ЕС

"Европарламент дал свое согласие большинством голосов на договор об отделении. Теперь завтра Совет должен дать свое окончательное одобрение, чтобы завершить все необходимые формальности, чтобы Великобритания могла выйти из Евросоюза в полночь 31 января", - сказал он.

До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Выход Британии из ЕС намечен на 31 января 2020 года.