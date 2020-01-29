29.01.2020, 20:26

Европарламент одобрил Brexit. Последнее слово в четверг за Советом ЕС

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Europarlament
EuroparlamentFoto: Madis Veltman

Совет стран Евросоюза должен в четверг окончательно одобрить договор о Brexit, завершив тем самым необходимые формальности для выхода Великобритании из ЕС 31 января, заявил глава Европарламента Давид Сассоли после голосования по соглашению о "разводе" в Европарламенте в среду.

"Европарламент дал свое согласие большинством голосов на договор об отделении. Теперь завтра Совет должен дать свое окончательное одобрение, чтобы завершить все необходимые формальности, чтобы Великобритания могла выйти из Евросоюза в полночь 31 января", - сказал он.

До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Выход Британии из ЕС намечен на 31 января 2020 года.

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