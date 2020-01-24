Еврокомиссия выяснила: эстонское министерство оказывало одному предприятию незаконную государственную помощь

В 2017 году Еврокомиссия начала подробное расследование на основе жалобы конкурента, чтобы выяснить, соответствует ли договор об аренде земли предписаниям государственной помощи ЕС.

Договор об аренде земли был заключен в 2000 году между Министерством сельской жизни Эстонии и AS Tartu Agro на 25 лет. Договор действует до сих пор.

Во время расследования Еврокомиссия выяснила, что аренда земле представляла из себя государственную помощь, так как плата за аренду от AS Tartu Agro была и до сих пор является ниже рыночной цены. ЕК посчитала, что договор об аренде дает AS Tartu Agro необоснованное и избирательное преимущество перед конкурентами.

По оценке ЕК, данный договор является государственной помощью ,которая не соответствует предписаниям ЕС, поэтому AS Tartu Agro должен выплатить деньги за незаконное преимущество — около 1,2 млн евро.

Окончательную сумму требуемого возврата назначит государство, опираясь на решение Еврокомиссии.