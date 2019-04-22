Еврокомиссия выступает за более масштабное использование принципа квалифицированного большинства при голосовании на темы социальной политики

Президент Еврокомиссии Жан--Клод Юнкер сообщил, что основные оговорки базовых договоров ЕС тщательно пересматриваются. В результате этого уже было принято три сообщения: единая внешняя политика и политика безопасности, налогообложение и энергетика и климат. Сообщение о социальной политике — по счету четвертое.

Оно призвано инициировать дискуссию о более масштабном использовании принципа квалифицированного большинства при голосовании на темы социальной политики. Отмечается, что это сделает процесс принятия решений более быстрым, гибким и эффективным в тех сферах, где ЕС уже обладает компетенцией. Данная возможность уже установлена в базовых договорах некоторых конкретных областей в виде клаузул. Эти оговорки предоставляют собой возможность при определенных условиях заменить единогласное голосование на голосование по принципу квалифицированного большинства. Отмечается, что в случае определенных связанных между собой политических сфер голосование может происходить как про прицнипу квалифицированного большинства, так и по принципу единогласия, что привело к неравномерному правовому развитию социальной политики.

Еврокомиссия отмечает, что голосование по принципу квалифицированного большинства не изменит задачи принимающих решение сторон. Объемы и условия внедрения полномочий ЕС останутся прежними. К примеру, страны-участницы по-прежнему будут отвечать за установление условий своих систем социальной защиты. Социальные партнеры сохранят свою компетенцию, и государственные устои социального диалога не изменятся.