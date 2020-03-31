Еврокомиссия выделила Эстонии 1,75 млрд евро на помощь в связи с коронавирусом(14)
Еврокомиссия одобрила две программы помощи экономике Эстонии в условиях эпидемии коронавируса. Эстонию было решено поддержать 1,75 млрд евро.
Еврокомиссия одобрила две программы помощи экономике Эстонии в условиях эпидемии коронавируса. Эстонию было решено поддержать 1,75 млрд евро.
Вице-президент ЕК по вопросам политики конкуренции Маргрет Вестагер сказала, что 1,75 млрд евро позволят дать государственную гарантию по кредитам и выдавать кредиты на выгодных условиях, что в свою очередь поможет предприятиям покрыть остро необходимые оборотный капитал и инвестиции и продолжить деятельность в текущие сложные времена.
Первой программой помощи управляет государственное целевое учреждение KredEx. Она доступна всем предприятиям, за исключением тех, в отношении которых Эстонии назначила исключения. Например, туда не входят определенные предприятия, которые работают в сфере сельского хозяйства, табачного производства, клонирования и генетики.
Второй программой управляет Целевое учреждение поддержки жизни на селе. Она доступна предприятиям всех секторов на территории Эстонии.
Примерный общий бюджет обоих программ как раз составляет 1,75 млрд евро.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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