Еврокомиссия внедрила экстренные меры по защите запасов трески в Балтийском море

Экстренные меры будут приняты в исполнение незамедлительно. Это означает, что промышленный лов трески в большей части Балтийского моря будет запрещена до 31 декабря 2019 года, сообщает представительство Еврокомиссии и Эстонии.

”Истощение запасов трески стало бы катастрофой, поскольку лишило бы многих рыбаков и членов прибрежных сообществ Балтийского моря основного заработка. Мы должны принять незамедлительные меры по восстановлении запасов как в интересах рыб, так и в интересах рыбаков. Комиссия должна быстро отреагировать экстренными мерами в отношении непосредственной угрозы”, — сказал еврокомиссар по окружающей среде, делам моря и рыболовству Кармену Велла.

Запрет вступает в силу незамедлительно и действует до конца 2019 года. Он касается всех рыболовных судов и применяется в отношении тех территорий Балтийского моря, где больше всего запасов (то есть 24-26 подрайоны), кроме редких исключений. Запрет является дополнением к уже принятым странами-участницами ЕС мерам. Принимая во внимание тот факт, что не все страны, которых это касается, выказали готовность применить внутренние меры, комиссия посчитала применение дополнительных экстренных мер обоснованным.

Во второй половине года комиссия и страны-участницы еще раз вернутся к обсуждения долгосрочного плана. По мнению ученых, запасам, помимо вылова, угрожают и некоторые иные факторы, которыми нужно заниматься отдельно. Это недостаточный уровень соли в воде, слишком высокая температура воды, недостаток кислорода и паразиты.