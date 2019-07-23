23.07.2019, 16:55

Еврокомиссия внедрила экстренные меры по защите запасов трески в Балтийском море


rus.delfi.ee
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Kalapüük Hiiumaal
Foto on illustratiivneFoto: Rauno Volmar

Еврокомиссия провозгласила чрезвычайные меры по предотвращению исчезновения запасов трески в восточной части Балтийского моря.

Экстренные меры будут приняты в исполнение незамедлительно. Это означает, что промышленный лов трески в большей части Балтийского моря будет запрещена до 31 декабря 2019 года, сообщает представительство Еврокомиссии и Эстонии.

”Истощение запасов трески стало бы катастрофой, поскольку лишило бы многих рыбаков и членов прибрежных сообществ Балтийского моря основного заработка. Мы должны принять незамедлительные меры по восстановлении запасов как в интересах рыб, так и в интересах рыбаков. Комиссия должна быстро отреагировать экстренными мерами в отношении непосредственной угрозы”, — сказал еврокомиссар по окружающей среде, делам моря и рыболовству Кармену Велла.

Запрет вступает в силу незамедлительно и действует до конца 2019 года. Он касается всех рыболовных судов и применяется в отношении тех территорий Балтийского моря, где больше всего запасов (то есть 24-26 подрайоны), кроме редких исключений. Запрет является дополнением к уже принятым странами-участницами ЕС мерам. Принимая во внимание тот факт, что не все страны, которых это касается, выказали готовность применить внутренние меры, комиссия посчитала применение дополнительных экстренных мер обоснованным.

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Во второй половине года комиссия и страны-участницы еще раз вернутся к обсуждения долгосрочного плана. По мнению ученых, запасам, помимо вылова, угрожают и некоторые иные факторы, которыми нужно заниматься отдельно. Это недостаточный уровень соли в воде, слишком высокая температура воды, недостаток кислорода и паразиты.

Необходимость предпринимать шаги в данном направлении подтвердили и недавние исследования. Согласно рекомендациям ученых, объемы вылова трески в восточной части Балтийского моря уменьшаются уже с 2014 года (с изначальных 65 934 тонн до 24 112). При этом за последние года рыбаки выловили всего 40-60% разрешенных объемов. Вероятно, из-за отсутствия рыб промысловых размеров.

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