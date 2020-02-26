Еврокомиссия указала на проблемы с медициной и пенсиями в Эстонии

Сегодня Европейская комиссия обнародовала отчеты по основным социально-экономическим проблемам каждой из стран-участниц ЕС, сообщает представительство Еврокомиссии в Таллине.
Отчеты сфокусированы на четырех показателях: дееспособность с точки зрения окружающей среды, рост производительности, справедливость и макроэкономическая стабильность.
Вперые в отчетах дается оценка успеха стран-участниц в достижении целей долгосрочного развития ООН и определяются приоритеты, на основании которых выделяется поддержка из средства фонда справедливого перехода.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что неравновесие в ЕС уменьшается и страны-участницы должны действовать, опираясь на эту положительную тенденцию. ”Они должны продолжать реформы, чтобы наша экономика стала более надежной. Они должны уменьшить долг, повысить производительности и сделать правильные инвестиции”, — сказал он и добавил, что вместе с отчетами комиссия передает анализ проблем, связанных с окружающей средой, чтобы помочь странам-участницам с переходом на климатически нейтральную экономику.
Из отчета следует, что уровень безработицы в разных странах по-прежнему разный, но благодаря благоприятной обстановке на рынке труда бедность и социальная нейтральность уменьшаются. Комиссия отмечает, что крайне важно стремиться к хорошим результатам при внедрении хартии о социальной справедливости.
Проблемой в Европе по-прежнему является недостаточный рост производительности, особенно в свете демографических изменений. Потенциальный экономический рост тормозят недостаточные инвестиции, старение рабочей силы, а также нехватка квалифицированных работников или несоответствие спросу.
Что касается государственных финансов, то средний дефицит бюджета правительственного сектора в ЕС стал снова расти. Высокий уровень долга правительственного сектора делает некоторые страны ЕС особенно уязвимыми.
Согласно отчету об Эстонии, здесь экономический рост поддерживается за счет благоприятной ситуации на рынке труда и хорошей предпринимательской среды. Экономический рост был сильным во всех секторах, и вызвано это инвестициями публичного и частного сектора.
Старение и плохое здоровье населения ставит под вопрос дееспособность пенсионной системы и системы здравоохранения. Реформа второй пенсионной ступени приведет к обострению проблемы и повысит бюджетные и экономические риски. По оценке людей, потребность во врачебной помощи в Эстонии не удовлетворена. Эстония по-прежнему находится на верхних строчках списка стран с наибольшим временем ожидания врачебной помощи как на первичном уровне, так и на уровне специалистов.
Инвестиции эстонских предприятий в науку и инновацию по сравнению с другими странами по-прежнему небольшие, что негативно сказывается на росте производительности.
Недостаточно эффективные ресурсы и большие объемы электроэнергии и CO2, что вызвано сосредоточенностью Эстонии на сланце, мешают государству в достижении климатической нейтральности. Экономический рост Эстонии и дееспособность с точки зрения окружающей среды будут зависеть от того, насколько государству удастся решить эти проблемы, построив одновременно с этим экономику инноваций.
В апреле страны-участники представят свои государственные программы реформ.
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