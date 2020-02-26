Еврокомиссия указала на проблемы с медициной и пенсиями в Эстонии

Отчеты сфокусированы на четырех показателях: дееспособность с точки зрения окружающей среды, рост производительности, справедливость и макроэкономическая стабильность.

Вперые в отчетах дается оценка успеха стран-участниц в достижении целей долгосрочного развития ООН и определяются приоритеты, на основании которых выделяется поддержка из средства фонда справедливого перехода.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что неравновесие в ЕС уменьшается и страны-участницы должны действовать, опираясь на эту положительную тенденцию. ”Они должны продолжать реформы, чтобы наша экономика стала более надежной. Они должны уменьшить долг, повысить производительности и сделать правильные инвестиции”, — сказал он и добавил, что вместе с отчетами комиссия передает анализ проблем, связанных с окружающей средой, чтобы помочь странам-участницам с переходом на климатически нейтральную экономику.

Из отчета следует, что уровень безработицы в разных странах по-прежнему разный, но благодаря благоприятной обстановке на рынке труда бедность и социальная нейтральность уменьшаются. Комиссия отмечает, что крайне важно стремиться к хорошим результатам при внедрении хартии о социальной справедливости.