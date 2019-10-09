09.10.2019, 13:20

Еврокомиссия снова измерила культурный и креативный пульс городов ЕС. В рейтинг попали также Таллинн и Тарту


rus.delfi.ee
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Ahhaa keskus
Ahhaa keskusFoto: Hendrik Osula

Вчера Европейская комиссия обнародовала новый рейтинг культурных и креативных городов. Цель — сравнение и развитие культурного и творческого потенциалов городов ЕС, что очень важно для экономического роста и социального единства. Первичная версия, опубликованная в 2017 году, имела успех. Версия 2019 года расширена и охватывает 30 государств (в том числе Норвегию и Швецию) и 190 городов, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Создателем обзора являются служба по науке и знаниям при Европейской комиссии и Объединенный центр научных исследований. Обновленная интернет-версией позволяет городам добавлять данные для более полного анализа и сравнения.

Еврокомиссар по образованию, культуре, спорту и вопросам молодежи Тибор Наврацис сказал: ”Первая версия монитора культурных и креативных городов оказалась успешной, поскольку позволила странам ЕС лучше использовать свои культурные ценности в интересах развития. Я уверен, что вторая, расширенная версия, будет полезна как городским управлениям, культурному и творческому сектору, так и гражданам. Это исследование — великолепный пример того, как Объединенный центр научных исследований может поддерживать политические процессы и содействовать улучшению качества жизни граждан при помощи конкретных доказательных средств”.

Основные выводы новой версии:

Париж (Франция), Копенгаген (Дания), Флоренция (Италия) и Лунд (Швеция) занимают первое место в своих группах.

Количество рабочих мест в секторе культуры и творчества выросло прежде всего в странах Северной и Восточной Европы. Средний рост в примерно 12% показали Будапешт, Таллинн, Вильнюс, Краков, Варшава и Тарту.

Самая активная культурная жизнь наблюдается в Западной Европе, немного отстают Северная и Южная Европа.

В представленных в выборке городах культурные учреждения располагаются, как правило, в получасе ходьбы или пяти минутах езды на велосипеде от места жительства человека. Без проблем можно добраться и на общественном транспорте.

Отмечается, что будущие фонды политики единства ЕС могли бы активнее поддерживать социально-экономический подход и территориальное единство, сосредотачиваясь на творческих рабочих местах и инновациях, транспортном сообщении и управлении — областях, где по-прежнему наблюдаются самые большие пробелы.

ТОП

Первая версия рейтинга вдохновила местные самоуправления по всей Европе. Мадрид, например, использовал полученные данные для того, чтобы определить, на каких объектах культуры и творческих богатствах сосредоточиться в своей стратегии по укреплению международного имиджа города. Также обзор помог венгерскому городу Дьёр при анализе инвестиционных нужд и сборе фактов, при поддержке которых была принята стратегия культурной и творческой экономики на 2019-2029 гг. Шведский Умео использовал исследование для поднятия осведомленности местных заинтересованных групп по части того, какую роль играют инвестиции в культуру в обеспечении долгосрочного экономического роста.

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