Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без соглашения

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии о подготовке к выходу Великобритании из ЕС.

"Еврокомиссия напоминает, что это ответственность экономических субъектов — подготовиться ко всем сценариям. Сценарий отсутствия соглашения остается возможным исходом, поэтому Еврокомиссия активно призывает всех игроков воспользоваться дополнительным временем, образовавшемся из-за отсрочки, чтобы гарантировать, что они приняли все необходимые меры для подготовки к такому сценарию выхода Великобритании из ЕС, — заявил он. — Сегодня Еврокомиссия представила подробности по широким приготовлениям, которые предпринимают 27 [остающихся] государств ЕС, в таких сферах как предоставление видов на жительство, социальное обеспечение, налогам и таможням, транспорту, рыболовству, банковским услугам, а также по медицинским услугам, лекарствам и их компонентам".

Еврокомиссия напомнила, что сценарий отсутствия сделки между Брюсселем и Лондоном подразумевает, что "Великобритания станет посторонней для ЕС страной с момента выхода без всяких переходных периодов, все виды европейских норм престанут применяться к Великобритании с этого момента". Это приведет "к значительным проблемам для граждан и бизнеса и нанесет значительный экономический ущерб, который станет более чувствительным для Великобритании, чем для стран ЕС".