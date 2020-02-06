Еврокомиссия: расширение ЕС и присоединение стран Западных Балкан — наш приоритет

Более прочное политическое управление. Политическая суть процесса объединения требует более прочного политического управления и участия на всех уровнях. Комиссия предлагает через более частные встречи на высшем уровне и общение на уровне министров создать больше возможностей для политического диалога. Также необходимо систематически вовлекать страны-участницы в процесс надзора и рассмотрения.

Более динамичный процесс. Чтобы процесс переговоров был более динамичным, комиссия предлагает распределить обсуждение тем по месяцам: основные вопросы; внутренний рынок; конкурентоспособность и вовлеченный экономический рост; план по экологии; ресурсы; сельское хозяйство и политика единства; внешние отношения. Когда основные критерии будут исполнены, начнутся переговоры по каждой из областей в целом, а не по отдельным главам. Переговоры по основным вопросом проводятся первыми и последними. То, как продвигается их обсуждение, определяет общий темп переговоров. Промежуток между началом переговоров в определенной сфере и закрытием отдельных глав не должен превышать одного года.

Более прогнозируемый процесс. Комиссия намерена более точно объяснить, что ждет страны-кандидаты или потенциальных кандидатов на каждом этапе процесса. Будет уточнено, какие положительные последствия принесут реформы и какие негативные последствия могу быть в случае, если реформы не будут проведены.

Для более сложных реформ комиссия установить точные условия, которые должны быть выполнены кандидатами, и установить четкие стимулы, отражающие интересы граждан. Чем успешнее кандидаты будут внедрять реформы, тем эффективнее будет идти процесс объединения. Также комиссия предлагает внедрить более решительные меры в виде санкций за долгосрочный простой или существенный спад в процессе проведения реформ и исполнения требований по объединению.

Еврокомиссия надеется, что страны-участницы одобрят предложение 6-7 мая на саммите в Загребе и начнут переговоры об объединении с Северной Македонией и Албанией.